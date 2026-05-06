Starker Wochentag in Zürich: SMI verbucht mittags Zuschläge

Mit dem SMI geht es derzeit aufwärts.

Am Mittwoch steht der SMI um 12:09 Uhr via SIX 2,13 Prozent im Plus bei 13 329,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,539 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 1,02 Prozent höher bei 13 185,86 Punkten, nach 13 052,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 375,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 167,29 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der SMI einen Wert von 12 981,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, lag der SMI bei 13 503,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, notierte der SMI bei 12 230,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,624 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 6,10 Prozent auf 155,65 CHF), Amrize (+ 4,98 Prozent auf 43,19 CHF), Sika (+ 4,48 Prozent auf 148,15 CHF), Kühne + Nagel International (+ 4,28 Prozent auf 181,65 CHF) und Holcim (+ 4,22 Prozent auf 74,08 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Alcon (-5,91 Prozent auf 54,78 CHF), Logitech (-0,20 Prozent auf 79,98 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 669,00 CHF), Roche (+ 1,35 Prozent auf 322,80 CHF) und Nestlé (+ 1,43 Prozent auf 78,68 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 223 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,995 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at