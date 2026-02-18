Sonova Aktie

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

SIX-Handel im Fokus 18.02.2026 09:29:18

Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent auf 13 785,03 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,613 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,069 Prozent fester bei 13 762,29 Punkten, nach 13 752,84 Punkten am Vortag.

Bei 13 762,13 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 788,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SMI auf 13 413,59 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der SMI noch bei 12 481,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 893,98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,06 Prozent aufwärts. Bei 13 788,18 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,03 Prozent auf 172,30 CHF), Nestlé (+ 0,78 Prozent auf 79,64 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 32,66 CHF), Alcon (+ 0,42 Prozent auf 62,16 CHF) und Swiss Life (+ 0,28 Prozent auf 860,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Lonza (-1,04 Prozent auf 530,60 CHF), Sonova (-0,36 Prozent auf 195,80 CHF), Richemont (-0,35 Prozent auf 158,15 CHF), Swiss Re (-0,34 Prozent auf 130,10 CHF) und Logitech (-0,29 Prozent auf 68,86 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 133 409 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 314,901 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

