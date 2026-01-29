Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels fester

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 13 036,15 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,556 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,054 Prozent auf 13 016,83 Punkte an der Kurstafel, nach 13 023,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 036,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 941,92 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,671 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 29.12.2025, den Stand von 13 240,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, lag der SMI noch bei 12 314,10 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 12 530,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,59 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,06 Prozent auf 65,52 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,50 Prozent auf 179,15 CHF), Sika (+ 1,05 Prozent auf 149,65 CHF), Holcim (+ 0,55 Prozent auf 80,10 CHF) und Nestlé (+ 0,30 Prozent auf 72,76 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Givaudan (-4,65 Prozent auf 2 992,00 CHF), Logitech (-2,66 Prozent auf 66,66 CHF), Lonza (-2,23 Prozent auf 534,60 CHF), Roche (-1,03 Prozent auf 334,80 CHF) und Novartis (-0,53 Prozent auf 113,60 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 540 731 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303,640 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,82 zu Buche schlagen. Mit 5,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at