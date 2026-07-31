Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch heute aufwärts.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,80 Prozent auf 14 507,44 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,686 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,416 Prozent auf 14 452,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 392,49 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 514,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 14 452,32 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0,458 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 193,92 Punkten gehandelt. Der SMI wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, einen Stand von 13 136,27 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der SMI auf 11 836,00 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,51 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,64 Prozent auf 80,74 CHF), UBS (+ 1,69 Prozent auf 43,34 CHF), Roche (+ 1,16 Prozent auf 357,50 CHF), Richemont (+ 1,12 Prozent auf 193,40 CHF) und Novartis (+ 0,91 Prozent auf 127,94 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-0,62 Prozent auf 81,87 CHF), Givaudan (-0,46 Prozent auf 3 272,00 CHF), Holcim (-0,45 Prozent auf 75,08 CHF), Swisscom (-0,16 Prozent auf 626,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,20 Prozent auf 204,30 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 435 511 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,768 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at