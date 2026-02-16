Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|SLI-Entwicklung
|
16.02.2026 15:59:09
Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell
Um 15:42 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,21 Prozent auf 2 161,59 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,015 Prozent fester bei 2 157,36 Punkten, nach 2 157,03 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 168,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 157,26 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 2 173,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der SLI 2 051,84 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 110,78 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,493 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Zurich Insurance (+ 1,56 Prozent auf 560,60 CHF), UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,32 Prozent auf 192,20 CHF), Lindt (+ 1,07 Prozent auf 12 250,00 CHF) und Lonza (+ 0,88 Prozent auf 525,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-2,22 Prozent auf 193,50 CHF), Straumann (-2,22 Prozent auf 95,24 CHF), Temenos (-1,56 Prozent auf 63,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 166,75 CHF) und Sika (-1,31 Prozent auf 154,25 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 324 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 313,956 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Die Adecco SA-Aktie hat mit 8,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sika AG
|
17:58
|Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17:58
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SLI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|SMI aktuell: SMI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Sika AG
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,12
|-1,62%
|Helvetia Baloise Holding AG
|210,00
|1,06%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|181,65
|-2,47%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|13 400,00
|1,06%
|Lonza AG (N)
|577,60
|-0,31%
|Roche AG (Genussschein)
|361,40
|0,39%
|Sika AG
|168,85
|-1,23%
|Sonova AG
|211,70
|-2,22%
|Straumann Holding AG
|105,70
|-0,84%
|Temenos AG
|68,85
|-2,06%
|UBS
|35,57
|0,65%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|610,00
|0,69%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 162,37
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.