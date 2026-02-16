Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

Der SLI befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,21 Prozent auf 2 161,59 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,015 Prozent fester bei 2 157,36 Punkten, nach 2 157,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 168,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 157,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 2 173,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der SLI 2 051,84 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 110,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,493 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Zurich Insurance (+ 1,56 Prozent auf 560,60 CHF), UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,32 Prozent auf 192,20 CHF), Lindt (+ 1,07 Prozent auf 12 250,00 CHF) und Lonza (+ 0,88 Prozent auf 525,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-2,22 Prozent auf 193,50 CHF), Straumann (-2,22 Prozent auf 95,24 CHF), Temenos (-1,56 Prozent auf 63,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 166,75 CHF) und Sika (-1,31 Prozent auf 154,25 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 324 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 313,956 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Adecco SA-Aktie hat mit 8,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at