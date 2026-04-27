Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Performance im Blick
|
27.04.2026 15:58:24
Starker Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag
Um 15:40 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent höher bei 2 111,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,034 Prozent auf 2 104,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 105,69 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 112,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 099,27 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 27.03.2026, stand der SLI noch bei 1 999,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, stand der SLI bei 2 139,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 1 934,59 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,82 Prozent abwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lonza (+ 2,86 Prozent auf 493,50 CHF), Amrize (+ 2,06 Prozent auf 45,56 CHF), UBS (+ 1,60 Prozent auf 33,06 CHF), Alcon (+ 1,32 Prozent auf 60,08 CHF) und Sika (+ 1,21 Prozent auf 146,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-1,56 Prozent auf 126,40 CHF), Helvetia Baloise (-1,48 Prozent auf 213,40 CHF), VAT (-1,37 Prozent auf 577,00 CHF), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 542,00 CHF) und Swisscom (-1,05 Prozent auf 662,00 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 507 762 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
17:58
|Fehlende Impulse in Zürich: SLI zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Zürich: SLI steigt mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SMI gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)