Starker Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent höher bei 2 111,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,034 Prozent auf 2 104,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 105,69 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 112,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 099,27 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 27.03.2026, stand der SLI noch bei 1 999,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, stand der SLI bei 2 139,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 1 934,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,82 Prozent abwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lonza (+ 2,86 Prozent auf 493,50 CHF), Amrize (+ 2,06 Prozent auf 45,56 CHF), UBS (+ 1,60 Prozent auf 33,06 CHF), Alcon (+ 1,32 Prozent auf 60,08 CHF) und Sika (+ 1,21 Prozent auf 146,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-1,56 Prozent auf 126,40 CHF), Helvetia Baloise (-1,48 Prozent auf 213,40 CHF), VAT (-1,37 Prozent auf 577,00 CHF), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 542,00 CHF) und Swisscom (-1,05 Prozent auf 662,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 507 762 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at