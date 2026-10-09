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SMI-Kursverlauf 09.10.2026 15:58:51

Starker Wochentag in Zürich: So performt der SMI am Freitagnachmittag

Starker Wochentag in Zürich: So performt der SMI am Freitagnachmittag

Der SMI verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Am Freitag steigt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 1,13 Prozent auf 13 791,32 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,581 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,09 Prozent höher bei 13 785,96 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 637,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 807,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 723,97 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,741 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bewegte sich der SMI bei 13 804,70 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Wert von 14 215,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 609,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,11 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 2,40 Prozent auf 39,76 CHF), Sika (+ 2,05 Prozent auf 174,35 CHF), Lonza (+ 1,95 Prozent auf 574,40 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 359,10 CHF) und Alcon (+ 1,76 Prozent auf 53,12 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-1,19 Prozent auf 83,12 CHF), Nestlé (-0,09 Prozent auf 75,93 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,23 Prozent auf 78,98 CHF), Amrize (+ 0,33 Prozent auf 30,07 CHF) und Partners Group (+ 0,34 Prozent auf 591,40 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 560 479 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 306,991 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,28 zu Buche schlagen. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,78 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 32,32 -0,71% Amrize
Logitech S.A. 87,68 -3,20% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 615,00 1,62% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,66 -0,24% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 639,60 1,81% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 384,55 1,20% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 187,00 1,99% Sika AG
Swiss Re AG 154,90 1,44% Swiss Re AG
UBS 42,96 2,43% UBS

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