Starker Wochentag in Zürich: So steht der SLI aktuell

Der SLI performt am zweiten Tag der Woche positiv.

Am Dienstag steigt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,53 Prozent auf 2 173,87 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 2 163,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,37 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 178,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 163,73 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 2 173,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 038,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, lag der SLI bei 2 114,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,06 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,69 Prozent auf 61,74 CHF), Logitech (+ 2,09 Prozent auf 69,52 CHF), Sonova (+ 1,99 Prozent auf 197,20 CHF), Swiss Re (+ 1,83 Prozent auf 131,10 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,72 Prozent auf 168,45 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Holcim (-1,75 Prozent auf 69,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 69,42 CHF), ams-OSRAM (-1,12 Prozent auf 8,41 CHF), Nestlé (-0,76 Prozent auf 79,56 CHF) und Julius Bär (-0,28 Prozent auf 64,28 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 202 185 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 315,731 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

