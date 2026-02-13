Starker Wochentag in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Für den SPI geht es derzeit aufwärts.

Am Freitag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,25 Prozent stärker bei 18 721,31 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,473 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,175 Prozent auf 18 706,74 Punkte an der Kurstafel, nach 18 674,10 Punkten am Vortag.

Bei 18 794,17 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 705,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0,428 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 13.01.2026, den Wert von 18 404,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 545,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bewegte sich der SPI bei 17 162,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,63 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 794,17 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Lonza (+ 3,94 Prozent auf 517,60 CHF), Tecan (N) (+ 3,78 Prozent auf 131,70 CHF), Schindler (+ 3,16 Prozent auf 294,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,01 Prozent auf 169,25 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,67 Prozent auf 77,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-21,05 Prozent auf 0,11 CHF), Leonteq (-6,24 Prozent auf 11,72 CHF), lastminutecom (-4,53 Prozent auf 14,75 CHF), ams-OSRAM (-4,10 Prozent auf 8,42 CHF) und Xlife Sciences (-3,79 Prozent auf 20,30 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 178 177 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 320,442 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Evolva-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

