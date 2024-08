Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittag mit Kursplus

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 16 310,15 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,165 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,362 Prozent fester bei 16 305,64 Punkten in den Montagshandel, nach 16 246,90 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 16 253,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 311,79 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 919,28 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 29.04.2024, einen Stand von 15 135,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Wert von 14 943,64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 484,31 Punkten. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 6,67 Prozent auf 4,00 CHF), LEM (+ 6,24 Prozent auf 1 260,00 CHF), COLTENE (+ 3,56 Prozent auf 46,60 CHF), Leonteq (+ 3,40 Prozent auf 25,85 CHF) und Sandoz (+ 3,37 Prozent auf 37,12 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Curatis (-9,09 Prozent auf 6,00 CHF), Zehnder A (-8,72 Prozent auf 54,40 CHF), ASMALLWORLD (-5,56 Prozent auf 1,36 CHF), Relief Therapeutics (-5,00 Prozent auf 1,14 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,69 Prozent auf 24,40 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 1 679 315 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 259,091 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at