Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI im Blick 23.03.2026 15:59:00

Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind

Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind

Am Montagnachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Montag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 1,09 Prozent fester bei 17 389,89 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,248 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,60 Prozent tiefer bei 16 927,67 Punkten in den Handel, nach 17 202,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 847,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 478,12 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wurde der SPI auf 19 051,52 Punkte taxiert. Der SPI lag vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bewegte sich der SPI bei 17 290,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 4,67 Prozent nach. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 11,43 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (+ 9,48 Prozent auf 0,64 CHF), Medartis (+ 5,82 Prozent auf 83,70 CHF), BELIMO (+ 5,53 Prozent auf 658,00 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 5,28 Prozent auf 79,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6,21 Prozent auf 13,30 CHF), Molecular Partners (-5,82 Prozent auf 3,40 CHF), BB Biotech (-5,40 Prozent auf 42,95 CHF), Carlo Gavazzi (-5,25 Prozent auf 153,50 CHF) und Villars SA (-4,20 Prozent auf 570,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 145 178 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 270,536 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Evolva-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,04 12,86% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 0,67 -0,75% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 14,24 0,42% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
BB Biotech AG 46,80 -0,95% BB Biotech AG
BELIMO Holding AG 719,50 -0,90% BELIMO Holding AG
Carlo Gavazzi Holding AG 165,50 -0,90% Carlo Gavazzi Holding AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 86,50 -1,14% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Evolva Holding AG 0,89 -1,34% Evolva Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1,41 -0,71% Kudelski S.A. (I)
Medartis Holding AG 83,00 4,93% Medartis Holding AG
Molecular Partners AG 3,61 -1,23% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 340,40 -1,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 31,85 -1,03% UBS
Villars SA 570,00 -4,20% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 311,06 0,63%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: Asiens Börsen höher
Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen