Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind

Am Montagnachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Montag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 1,09 Prozent fester bei 17 389,89 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,248 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,60 Prozent tiefer bei 16 927,67 Punkten in den Handel, nach 17 202,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 847,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 478,12 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wurde der SPI auf 19 051,52 Punkte taxiert. Der SPI lag vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bewegte sich der SPI bei 17 290,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 4,67 Prozent nach. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 11,43 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (+ 9,48 Prozent auf 0,64 CHF), Medartis (+ 5,82 Prozent auf 83,70 CHF), BELIMO (+ 5,53 Prozent auf 658,00 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 5,28 Prozent auf 79,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6,21 Prozent auf 13,30 CHF), Molecular Partners (-5,82 Prozent auf 3,40 CHF), BB Biotech (-5,40 Prozent auf 42,95 CHF), Carlo Gavazzi (-5,25 Prozent auf 153,50 CHF) und Villars SA (-4,20 Prozent auf 570,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 145 178 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 270,536 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Evolva-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at