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Index-Performance 06.10.2026 15:58:44

Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün

Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,66 Prozent fester bei 19 584,49 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,416 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,552 Prozent höher bei 19 564,32 Punkten, nach 19 456,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 719,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 564,32 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 20 206,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 166,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 292,08 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,36 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Komax (+ 8,11 Prozent auf 84,00 CHF), Curatis (+ 8,07 Prozent auf 17,40 CHF), SKAN (+ 7,25 Prozent auf 72,50 CHF), Ascom (+ 7,03 Prozent auf 6,09 CHF) und Tecan (N) (+ 5,25 Prozent auf 256,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Private Equity (-4,56 Prozent auf 58,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,98 Prozent auf 48,20 CHF), GAM (-3,87 Prozent auf 0,07 CHF), ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,75 CHF) und Addex Therapeutics (-3,48 Prozent auf 0,02 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 286 464 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304,697 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -2,65% Addex Therapeutics Ltd.
Ascom 6,16 4,41% Ascom
ASMALLWORLD AG 0,65 -12,24% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 112,00 -0,63% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 17,45 8,39% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,32 -0,85% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 -4,86% GAM AG
Komax AG 89,30 7,07% Komax AG
Private Equity Holding AG 64,00 3,23% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 382,00 0,16% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SKAN 71,30 5,47% SKAN
Tecan (N) 273,60 4,43% Tecan (N)
UBS 43,03 0,28% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,00 0,00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 19 562,45 0,54%

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