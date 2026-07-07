Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent stärker bei 20 274,56 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,524 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,036 Prozent auf 20 159,74 Punkte an der Kurstafel, nach 20 166,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 156,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 308,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 926,39 Punkten gehandelt. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 17 855,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, stand der SPI noch bei 16 603,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,14 Prozent aufwärts. 20 370,23 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Perrot Duval SA (+ 11,11 Prozent auf 50,00 CHF), Medartis (+ 8,88 Prozent auf 92,00 CHF), Carlo Gavazzi (+ 4,48 Prozent auf 151,50 CHF), Barry Callebaut (+ 3,55 Prozent auf 1 197,00 CHF) und Lindt (+ 3,51 Prozent auf 100 200,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen GAM (-12,86 Prozent auf 0,06 CHF), INFICON (-7,61 Prozent auf 162,60 CHF), Comet (-7,15 Prozent auf 358,40 CHF), ASMALLWORLD (-6,35 Prozent auf 0,59 CHF) und Huber + Suhner (-5,36 Prozent auf 197,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 473 513 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 299,004 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at