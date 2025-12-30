Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI aktuell 30.12.2025 15:58:56

Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Heutiger Marktbericht zum SPI.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 18 213,18 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,344 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,242 Prozent leichter bei 18 140,96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 185,05 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 140,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 224,68 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 652,88 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 16 748,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, betrug der SPI-Kurs 15 472,33 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 236,55 Punkten. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell BVZ (+ 4,20 Prozent auf 1 240,00 CHF), Evolva (+ 3,85 Prozent auf 0,81 CHF), Adval Tech (+ 3,72 Prozent auf 39,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,45 Prozent auf 1,50 CHF) und Schlatter Industries (+ 3,00 Prozent auf 20,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-11,92 Prozent auf 6,65 CHF), Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), Private Equity (-6,92 Prozent auf 60,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,62 Prozent auf 1,98 CHF) und BioVersys (-4,00 Prozent auf 24,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 250 184 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,102 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schlatter Industries AGmehr Nachrichten

Analysen zu Schlatter Industries AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 40,00 0,00% Adval Tech AG
BioVersys 24,00 -4,00% BioVersys
BVZ AG 1 240,00 4,20% BVZ AG
Evolva Holding AG 0,81 -0,98% Evolva Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 7,20 2,13% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,57 0,00% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
MindMaze Therapeutics 2,35 -1,67% MindMaze Therapeutics
OC Oerlikon Corporation AG 3,49 0,06% OC Oerlikon Corporation AG
Perrot Duval SA 45,00 -9,64% Perrot Duval SA
Private Equity Holding AG 66,00 0,00% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 364,00 0,17% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 20,60 3,00% Schlatter Industries AG
UBS 39,72 0,74% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 215,41 0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester -- Wall Street knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester. Die US-Börsen notieren leicht im Minus. Asiens Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen