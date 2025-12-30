Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 18 213,18 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,344 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,242 Prozent leichter bei 18 140,96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 185,05 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 140,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 224,68 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 652,88 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 16 748,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, betrug der SPI-Kurs 15 472,33 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 236,55 Punkten. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell BVZ (+ 4,20 Prozent auf 1 240,00 CHF), Evolva (+ 3,85 Prozent auf 0,81 CHF), Adval Tech (+ 3,72 Prozent auf 39,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,45 Prozent auf 1,50 CHF) und Schlatter Industries (+ 3,00 Prozent auf 20,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-11,92 Prozent auf 6,65 CHF), Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), Private Equity (-6,92 Prozent auf 60,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,62 Prozent auf 1,98 CHF) und BioVersys (-4,00 Prozent auf 24,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 250 184 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,102 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at