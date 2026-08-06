Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen nachmittags zu

In Zürich stehen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 20 491,49 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,385 Prozent auf 20 554,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 475,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 606,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 490,05 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 20 166,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der SPI noch bei 18 826,51 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 16 407,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,33 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 606,98 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 8,26 Prozent auf 0,26 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,74 Prozent auf 24,35 CHF), GAM (+ 7,54 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,77 Prozent auf 1,10 CHF) und Edisun Power Europe (+ 5,47 Prozent auf 69,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-5,72 Prozent auf 17,48 CHF), Perrot Duval SA (-3,75 Prozent auf 77,00 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-3,70 Prozent auf 273,50 CHF), lastminutecom (-3,17 Prozent auf 12,20 CHF) und Zurich Insurance (-3,06 Prozent auf 588,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der GAM-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 229 854 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,653 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at