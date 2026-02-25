Starker Wochentag in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

In Zürich standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 19 217,92 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,527 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,227 Prozent höher bei 19 243,04 Punkten, nach 19 199,48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 19 270,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 178,69 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,859 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, notierte der SPI bei 18 221,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 542,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der SPI 17 190,66 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,35 Prozent. Bei 19 284,19 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Temenos (+ 13,40 Prozent auf 72,80 CHF), Sandoz (+ 10,33 Prozent auf 72,42 CHF), Evolva (+ 7,54 Prozent auf 0,97 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,55 Prozent auf 0,12 CHF) und Curatis (+ 4,44 Prozent auf 18,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Gurit (-7,94 Prozent auf 25,50 CHF), Georg Fischer (-5,95 Prozent auf 51,35 CHF), Orior (-5,02 Prozent auf 10,98 CHF), Xlife Sciences (-4,93 Prozent auf 21,20 CHF) und Rieter (-4,42 Prozent auf 3,46 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 951 015 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 329,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI hat die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at