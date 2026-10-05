Starker Wochentag in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen

Am Montag geht es für den SPI erneut nach oben.

Am Montag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,29 Prozent auf 19 452,81 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,418 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 19 447,60 Punkte an der Kurstafel, nach 19 397,24 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 452,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19 447,60 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, mit 20 206,24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20 326,79 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 17 208,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 4,20 Prozent auf 3,47 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,60 Prozent auf 0,02 CHF), EvoNext (+ 2,80 Prozent auf 2,20 CHF), Arbonia (+ 2,18 Prozent auf 4,69 CHF) und SoftwareONE (+ 2,05 Prozent auf 8,95 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil BVZ (-5,10 Prozent auf 1 490,00 CHF), Adval Tech (-3,64 Prozent auf 42,40 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-2,39 Prozent auf 49,00 CHF), DocMorris (-2,26 Prozent auf 12,52 CHF) und Klingelnberg (-1,91 Prozent auf 10,25 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 146 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305,175 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at