WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

Index-Bewegung 04.03.2026 15:59:54

Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 1,06 Prozent auf 18 665,77 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,532 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,736 Prozent höher bei 18 606,69 Punkten, nach 18 470,76 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 757,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 510,93 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,70 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 618,55 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 17 740,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wies der SPI 17 153,70 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,32 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,79 Prozent auf 15,10 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,83 Prozent auf 6,35 CHF), Implenia (+ 5,71 Prozent auf 74,10 CHF), lastminutecom (+ 4,44 Prozent auf 12,95 CHF) und VZ (+ 3,93 Prozent auf 148,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Gurit (-8,27 Prozent auf 24,40 CHF), ASMALLWORLD (-8,21 Prozent auf 0,62 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,36 Prozent auf 44,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,72 Prozent auf 0,66 CHF) und Idorsia (-5,66 Prozent auf 3,84 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 163 429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 327,659 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,67 -1,47% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 16,56 0,36% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Evolva Holding AG 1,02 0,49% Evolva Holding AG
Gurit Holding AG 26,45 -0,56% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,70 -3,60% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 4,21 0,96% Idorsia AG
Implenia AG 82,10 -2,96% Implenia AG
Kudelski S.A. (I) 1,24 -1,20% Kudelski S.A. (I)
lastminute.com N.V. 14,60 2,82% lastminute.com N.V.
MindMaze Therapeutics 0,66 -4,08% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 404,00 -1,85% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 34,08 -0,41% UBS
VZ Holding AG 162,80 -0,73% VZ Holding AG
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 50,00 -0,99% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 573,56 -0,25%

