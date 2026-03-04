Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Index-Bewegung
|
04.03.2026 15:59:54
Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 1,06 Prozent auf 18 665,77 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,532 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,736 Prozent höher bei 18 606,69 Punkten, nach 18 470,76 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 757,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 510,93 Punkten lag.
SPI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,70 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 618,55 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 17 740,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wies der SPI 17 153,70 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,32 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Punkten.
Heutige Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,79 Prozent auf 15,10 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,83 Prozent auf 6,35 CHF), Implenia (+ 5,71 Prozent auf 74,10 CHF), lastminutecom (+ 4,44 Prozent auf 12,95 CHF) und VZ (+ 3,93 Prozent auf 148,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Gurit (-8,27 Prozent auf 24,40 CHF), ASMALLWORLD (-8,21 Prozent auf 0,62 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,36 Prozent auf 44,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,72 Prozent auf 0,66 CHF) und Idorsia (-5,66 Prozent auf 3,84 CHF).
Die meistgehandelten SPI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 163 429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 327,659 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SPI-Aktien
Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|
04.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: So steht der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.03.26
|SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,67
|-1,47%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|16,56
|0,36%
|Evolva Holding AG
|1,02
|0,49%
|Gurit Holding AG
|26,45
|-0,56%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,70
|-3,60%
|Idorsia AG
|4,21
|0,96%
|Implenia AG
|82,10
|-2,96%
|Kudelski S.A. (I)
|1,24
|-1,20%
|lastminute.com N.V.
|14,60
|2,82%
|MindMaze Therapeutics
|0,66
|-4,08%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|404,00
|-1,85%
|UBS
|34,08
|-0,41%
|VZ Holding AG
|162,80
|-0,73%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|50,00
|-0,99%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 573,56
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.