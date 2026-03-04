Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 1,06 Prozent auf 18 665,77 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,532 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,736 Prozent höher bei 18 606,69 Punkten, nach 18 470,76 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 757,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 510,93 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,70 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 618,55 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 17 740,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wies der SPI 17 153,70 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,32 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,79 Prozent auf 15,10 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,83 Prozent auf 6,35 CHF), Implenia (+ 5,71 Prozent auf 74,10 CHF), lastminutecom (+ 4,44 Prozent auf 12,95 CHF) und VZ (+ 3,93 Prozent auf 148,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Gurit (-8,27 Prozent auf 24,40 CHF), ASMALLWORLD (-8,21 Prozent auf 0,62 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,36 Prozent auf 44,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,72 Prozent auf 0,66 CHF) und Idorsia (-5,66 Prozent auf 3,84 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 163 429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 327,659 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at