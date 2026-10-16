Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich nachmittags im Plus

Am Freitag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,32 Prozent fester bei 20 308,02 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,502 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 20 251,16 Punkte an der Kurstafel, nach 20 243,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 20 308,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 206,85 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 3,60 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SPI 19 557,13 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SPI 20 068,91 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 451,81 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 8,73 Prozent auf 144,40 CHF), DocMorris (+ 7,06 Prozent auf 15,61 CHF), SoftwareONE (+ 4,09 Prozent auf 9,55 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,04 Prozent auf 0,15 CHF) und Kardex (+ 2,85 Prozent auf 252,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Adval Tech (-7,11 Prozent auf 41,80 CHF), SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF), Private Equity (-5,84 Prozent auf 58,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 49,60 CHF) und Varia US Properties (-4,72 Prozent auf 12,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 926 486 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 324,347 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at