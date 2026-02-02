Molecular Partners Aktie

SIX-Handel im Blick 02.02.2026 09:29:39

Starker Wochentag in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am ersten Tag der Woche aufwärts.

Am Montag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,15 Prozent stärker bei 18 248,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,406 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,047 Prozent leichter bei 18 211,92 Punkten in den Montagshandel, nach 18 220,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 211,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 248,40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 219,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SPI einen Wert von 16 982,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Stand von 16 741,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,034 Prozent. Bei 18 642,83 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 3,20 Prozent auf 3,39 CHF), Adecco SA (+ 2,56 Prozent auf 23,20 CHF), Orell Fuessli (+ 2,08 Prozent auf 122,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 1,82 Prozent auf 1,12 CHF) und DocMorris (+ 1,79 Prozent auf 5,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Groupe Minoteries SA (-6,61 Prozent auf 226,00 CHF), Perrot Duval SA (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Adval Tech (-4,24 Prozent auf 31,60 CHF) und ASMALLWORLD (-3,68 Prozent auf 0,66 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 256 225 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 309,283 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

