Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus

Schlussendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,55 Prozent stärker bei 20 511,44 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,542 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,026 Prozent schwächer bei 20 393,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20 399,08 Punkten am Vortag.

Bei 20 344,78 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 511,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,50 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 19 760,15 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20 095,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der SPI bei 17 360,58 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,44 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Adecco SA (+ 9,09 Prozent auf 23,04 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,73 Prozent auf 0,02 CHF), GAM (+ 5,26 Prozent auf 0,07 CHF), EvoNext (+ 4,35 Prozent auf 2,40 CHF) und BELIMO (+ 4,24 Prozent auf 786,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Calida (-5,54 Prozent auf 13,30 CHF), Forbo International (-3,68 Prozent auf 917,00 CHF), Cicor Technologies (-2,27 Prozent auf 129,00 CHF), BACHEM (-2,15 Prozent auf 84,15 CHF) und SoftwareONE (-1,81 Prozent auf 9,48 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 3 365 709 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 331,235 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at