Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Zuschlägen

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI gewann im SIX-Handel zum Handelsende 0,54 Prozent auf 19 255,70 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,535 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,236 Prozent höher bei 19 196,79 Punkten, nach 19 151,61 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 19 309,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 155,16 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 295,85 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2025, den Wert von 17 640,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der SPI 17 110,23 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,56 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 19,49 Prozent auf 7,05 CHF), Perrot Duval SA (+ 12,16 Prozent auf 49,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 7,88 Prozent auf 0,13 CHF), Feintool International (+ 6,63 Prozent auf 10,45 CHF) und Gurit (+ 5,78 Prozent auf 27,45 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Rieter (-7,96 Prozent auf 3,12 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,89 Prozent auf 0,70 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-3,95 Prozent auf 255,00 CHF), Georg Fischer (-3,69 Prozent auf 48,78 CHF) und Sulzer (-3,52 Prozent auf 170,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 829 427 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 326,260 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at