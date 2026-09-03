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Index im Fokus 03.09.2026 15:58:52

Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain

Der Handel in Zürich verläuft am Donnerstag in ruhigen Bahnen.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,10 Prozent auf 20 203,86 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,466 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,050 Prozent leichter bei 20 173,69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20 183,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20 136,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20 281,54 Punkten.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,170 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 208,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der SPI einen Stand von 18 739,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 890,31 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,75 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell TX Group (+ 5,41 Prozent auf 171,60 CHF), Molecular Partners (+ 5,01 Prozent auf 3,56 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 0,63 CHF), Gurit (+ 4,21 Prozent auf 54,40 CHF) und Perrot Duval SA (+ 4,21 Prozent auf 99,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-7,41 Prozent auf 0,03 CHF), Xlife Sciences (-4,83 Prozent auf 12,80 CHF), Peach Property Group (-3,82 Prozent auf 5,04 CHF), IVF HARTMANN (-3,44 Prozent auf 126,50 CHF) und Richemont (-3,43 Prozent auf 183,05 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 680 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 302,528 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 2,31% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 0,57 0,88% ASMALLWORLD AG
Curatis AG 20,90 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,42 0,00% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 57,60 4,73% Gurit Holding AG
IVF HARTMANN AG 138,00 0,00% IVF HARTMANN AG
Logitech S.A. 87,36 1,35% Logitech S.A.
Molecular Partners AG 3,70 5,11% Molecular Partners AG
Peach Property Group AG 5,31 -4,67% Peach Property Group AG
Perrot Duval SA 99,00 4,21% Perrot Duval SA
Richemont 195,55 -2,81% Richemont
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 392,60 2,72% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
TX Group 178,20 5,19% TX Group
UBS 47,82 0,95% UBS
Xlife Sciences AG 13,20 -1,86% Xlife Sciences AG

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SPI 20 224,00 0,20%

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