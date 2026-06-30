Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags im Aufwind

Der SPI kommt heute nicht vom Fleck.

Am Dienstag klettert der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 20 047,46 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,478 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,248 Prozent auf 20 090,77 Punkte an der Kurstafel, nach 20 040,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20 033,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 141,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 19 157,82 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 17 673,08 Punkten. Der SPI stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 16 534,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 141,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit BACHEM (+ 4,66 Prozent auf 76,30 CHF), Idorsia (+ 4,35 Prozent auf 7,19 CHF), IVF HARTMANN (+ 4,00 Prozent auf 130,00 CHF), Feintool International (+ 3,58 Prozent auf 9,84 CHF) und INFICON (+ 3,44 Prozent auf 180,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil EvoNext (-17,65 Prozent auf 2,24 CHF), Addex Therapeutics (-8,60 Prozent auf 0,04 CHF), Logitech (-6,11 Prozent auf 74,72 CHF), Xlife Sciences (-4,38 Prozent auf 18,55 CHF) und Landis+Gyr (Landis Gyr) (-3,46 Prozent auf 43,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die Idorsia-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 381 623 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 294,993 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at