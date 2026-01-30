Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Freitag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,32 Prozent auf 18 219,50 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,378 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,081 Prozent stärker bei 18 175,60 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 160,81 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 175,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 219,50 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,193 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der SPI einen Wert von 18 219,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 063,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der SPI einen Stand von 16 755,70 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,125 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell GAM (+ 10,77 Prozent auf 0,14 CHF), Swatch (I) (+ 7,22 Prozent auf 173,00 CHF), Swatch (N) (+ 7,07 Prozent auf 34,84 CHF), Xlife Sciences (+ 5,43 Prozent auf 23,30 CHF) und Implenia (+ 3,47 Prozent auf 74,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Gurit (-13,78 Prozent auf 19,14 CHF), Evolva (-5,85 Prozent auf 0,77 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,79 Prozent auf 228,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,51 Prozent auf 44,60 CHF) und PolyPeptide (-2,33 Prozent auf 27,30 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 622 689 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 301,140 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

