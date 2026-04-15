Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus

Am Mittwoch geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,25 Prozent auf 18 697,89 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,352 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 18 653,65 Punkte an der Kurstafel, nach 18 650,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 653,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 698,45 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 17 893,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bewegte sich der SPI bei 18 595,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der SPI noch bei 15 661,67 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,50 Prozent zu Buche. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 11,11 Prozent auf 4,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 5,34 Prozent auf 100,60 CHF), Orior (+ 4,91 Prozent auf 13,26 CHF), Ascom (+ 4,73 Prozent auf 5,98 CHF) und DocMorris (+ 4,61 Prozent auf 6,02 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,24 Prozent auf 5,70 CHF), Evolva (-8,39 Prozent auf 0,85 CHF), Edisun Power Europe (-7,14 Prozent auf 65,00 CHF), mobilezone (-6,01 Prozent auf 14,40 CHF) und GAM (-5,11 Prozent auf 0,09 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 719 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 282,921 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at