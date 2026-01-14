MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|SPI-Kursentwicklung
|
14.01.2026 15:58:47
Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus
Am Mittwoch notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,88 Prozent stärker bei 18 565,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,383 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,153 Prozent auf 18 432,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 404,03 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 565,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 432,19 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SPI
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,567 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der SPI auf 17 729,15 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, lag der SPI noch bei 17 147,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 610,35 Punkten.
Heutige Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 10,67 Prozent auf 49,80 CHF), EMS-CHEMIE (+ 7,82 Prozent auf 613,50 CHF), Leonteq (+ 7,79 Prozent auf 14,94 CHF), MCH (+ 6,02 Prozent auf 4,40 CHF) und Ypsomed (+ 5,09 Prozent auf 351,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Evolva (-7,23 Prozent auf 0,77 CHF), Montana Aerospace (-6,35 Prozent auf 32,45 CHF), Autoneum (-6,34 Prozent auf 159,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,35 Prozent auf 1,45 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,21 Prozent auf 26,40 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 237 212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 298,758 Mrd. Euro heraus.
SPI-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu MindMaze Therapeutics
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Verluste in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.01.26
|SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Zürich: SPI steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|SIX-Handel: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu MindMaze Therapeutics
Aktien in diesem Artikel
|Autoneum AG
|166,20
|-2,24%
|EMS-CHEMIE AG
|657,50
|0,08%
|Evolva Holding AG
|0,84
|-7,30%
|Kudelski S.A. (I)
|1,27
|2,42%
|Leonteq AG
|16,14
|0,37%
|MCH
|4,70
|-0,63%
|MindMaze Therapeutics
|1,52
|-1,80%
|Montana Aerospace
|32,75
|2,02%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|26,85
|0,37%
|Perrot Duval SA
|49,80
|0,00%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|379,20
|0,32%
|UBS
|40,15
|-0,82%
|Ypsomed AG
|369,50
|-1,47%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 635,49
|0,49%