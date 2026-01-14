Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus

Am Mittwoch notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,88 Prozent stärker bei 18 565,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,383 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,153 Prozent auf 18 432,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 404,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 565,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 432,19 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,567 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der SPI auf 17 729,15 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, lag der SPI noch bei 17 147,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 610,35 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 10,67 Prozent auf 49,80 CHF), EMS-CHEMIE (+ 7,82 Prozent auf 613,50 CHF), Leonteq (+ 7,79 Prozent auf 14,94 CHF), MCH (+ 6,02 Prozent auf 4,40 CHF) und Ypsomed (+ 5,09 Prozent auf 351,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Evolva (-7,23 Prozent auf 0,77 CHF), Montana Aerospace (-6,35 Prozent auf 32,45 CHF), Autoneum (-6,34 Prozent auf 159,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,35 Prozent auf 1,45 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,21 Prozent auf 26,40 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 237 212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 298,758 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at