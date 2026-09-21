Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus

Der SPI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,58 Prozent stärker bei 19 627,53 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,405 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,695 Prozent auf 19 650,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 514,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 19 627,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 650,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SPI mit 20 317,78 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 475,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 812,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,59 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,77 Prozent auf 6,60 CHF), VAT (+ 3,40 Prozent auf 633,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,34 Prozent auf 222,90 CHF), Comet (+ 3,28 Prozent auf 346,20 CHF) und INFICON (+ 2,27 Prozent auf 171,20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-11,74 Prozent auf 4,36 CHF), Feintool International (-4,92 Prozent auf 11,60 CHF), ASMALLWORLD (-4,27 Prozent auf 0,56 CHF), Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF) und EvoNext (-2,88 Prozent auf 2,02 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 315 972 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,166 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at