Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Schlussendlich schloss der SPI am Freitag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 17 652,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,260 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,014 Prozent auf 17 637,51 Punkte an der Kurstafel, nach 17 640,02 Punkten am Vortag.

Bei 17 667,05 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 598,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,24 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 28.10.2025, den Wert von 17 080,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 957,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, bewegte sich der SPI bei 15 601,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,75 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 23,29 Prozent auf 180,00 CHF), DOTTIKON ES (+ 9,08 Prozent auf 354,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,61 Prozent auf 0,15 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 5,23 Prozent auf 16,50 CHF) und SoftwareONE (+ 5,14 Prozent auf 8,90 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil BioVersys (-6,67 Prozent auf 22,40 CHF), Addex Therapeutics (-4,44 Prozent auf 0,06 CHF), Curatis (-3,56 Prozent auf 12,20 CHF), Gurit (-3,46 Prozent auf 10,60 CHF) und Adval Tech (-3,06 Prozent auf 38,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 044 367 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,099 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at