Starker Wochentag in Zürich: SPI schließt im Plus

Am Dienstag ging es im SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,74 Prozent auf 18 960,80 Punkte aufwärts. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 18 839,77 Punkte an der Kurstafel, nach 18 821,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 839,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 976,04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 18 527,92 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 17.11.2025, mit 17 318,97 Punkten bewertet. Der SPI wies vor einem Jahr, am 17.02.2025, einen Stand von 17 074,16 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,94 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 18 976,04 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit DKSH (+ 7,31 Prozent auf 64,60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,60 Prozent auf 21,00 CHF), COLTENE (+ 5,90 Prozent auf 57,40 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 5,05 Prozent auf 52,40 CHF) und Cicor Technologies (+ 4,52 Prozent auf 162,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ALSO (-31,17 Prozent auf 133,40 CHF), Evolva (-11,34 Prozent auf 0,86 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 6,30 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-9,58 Prozent auf 0,11 CHF) und ASMALLWORLD (-9,29 Prozent auf 0,64 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 276 069 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 325,166 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at