WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

Marktbericht 19.05.2026 17:58:59

Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich freundlich

Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich freundlich

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Letztendlich kletterte der SPI im SIX-Handel um 0,81 Prozent auf 18 867,44 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,374 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,351 Prozent auf 18 782,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 716,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 18 958,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 782,23 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der SPI 18 874,94 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, lag der SPI bei 19 020,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 966,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 9,05 Prozent auf 4,46 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,87 Prozent auf 0,42 CHF), Medacta (+ 4,47 Prozent auf 144,80 CHF), Tecan (N) (+ 4,47 Prozent auf 142,70 CHF) und Gurit (+ 4,37 Prozent auf 38,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Huber + Suhner (-7,57 Prozent auf 256,50 CHF), GAM (-6,85 Prozent auf 0,07 CHF), Idorsia (-5,16 Prozent auf 3,97 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,55 Prozent auf 94,50 CHF) und ASMALLWORLD (-4,13 Prozent auf 0,58 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 848 943 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 288,699 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

