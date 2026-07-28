Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt zum Start des Dienstagshandels

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstagmorgen an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,26 Prozent stärker bei 20 235,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,486 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 207,08 Zählern und damit 0,117 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 183,54 Punkte).

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 235,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 207,08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SPI auf 19 954,36 Punkte taxiert. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 18 537,94 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 16 649,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Sika (+ 6,36 Prozent auf 171,50 CHF), Sulzer (+ 5,65 Prozent auf 149,60 CHF), Forbo International (+ 4,56 Prozent auf 825,00 CHF), Barry Callebaut (+ 2,54 Prozent auf 1 129,00 CHF) und Arbonia (+ 2,48 Prozent auf 3,72 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-11,84 Prozent auf 45,40 CHF), ASMALLWORLD (-9,60 Prozent auf 0,57 CHF), Adval Tech (-7,08 Prozent auf 42,00 CHF), Schlatter Industries (-6,42 Prozent auf 17,50 CHF) und EvoNext (-5,05 Prozent auf 2,07 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 309 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 307,551 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at