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Index-Bewegung 11.11.2026 15:58:48

Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Mittwochnachmittag herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,10 Prozent höher bei 21 166,20 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,655 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,175 Prozent stärker bei 21 181,24 Punkten in den Handel, nach 21 144,31 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21 095,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 21 185,46 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 1,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 19 542,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der SPI noch bei 20 511,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 503,42 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 271,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 6,61 Prozent auf 1,29 CHF), ams-OSRAM (+ 4,89 Prozent auf 16,53 CHF), Ypsomed (+ 4,82 Prozent auf 413,60 CHF), Comet (+ 3,89 Prozent auf 315,20 CHF) und Huber + Suhner (+ 3,76 Prozent auf 171,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-6,48 Prozent auf 0,02 CHF), Alcon (-4,23 Prozent auf 59,26 CHF), GAM (-3,53 Prozent auf 0,06 CHF), Varia US Properties (-3,15 Prozent auf 10,75 CHF) und lastminutecom (-3,08 Prozent auf 9,44 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Alcon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 618 228 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 353,493 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 60,00% Addex Therapeutics Ltd.
Alcon AG 64,80 -0,43% Alcon AG
ams-OSRAM AG 18,40 0,27% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 1,31 0,77% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 323,00 0,61% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,20 0,00% Bellevue AG
Comet Holding AG 339,60 -1,28% Comet Holding AG
EvoNext Holdings AG 2,48 -0,80% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 1,79% GAM AG
Huber + Suhner AG 183,00 -2,14% Huber + Suhner AG
lastminute.com N.V. 10,20 -1,92% lastminute.com N.V.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 445,20 -0,13% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Varia US Properties 10,95 1,39% Varia US Properties
Ypsomed AG 474,40 5,52% Ypsomed AG

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