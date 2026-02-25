Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge

Beim SPI lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Mittwoch geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 19 242,44 Punkte aufwärts. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,527 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,227 Prozent höher bei 19 243,04 Punkten, nach 19 199,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 19 233,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 245,01 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 0,987 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 18 221,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 542,28 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der SPI einen Wert von 17 190,66 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,48 Prozent zu Buche. Bei 19 284,19 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 22,73 Prozent auf 0,14 CHF), Sandoz (+ 8,38 Prozent auf 71,14 CHF), Temenos (+ 6,46 Prozent auf 68,35 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,73 Prozent auf 0,05 CHF) und BELIMO (+ 2,64 Prozent auf 834,50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil OC Oerlikon (-3,47 Prozent auf 4,28 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,31 Prozent auf 46,80 CHF), lastminutecom (-3,23 Prozent auf 13,50 CHF), Forbo International (-3,08 Prozent auf 881,00 CHF) und Georg Fischer (-3,02 Prozent auf 52,95 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 186 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 329,624 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

