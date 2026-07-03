Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge

Am Freitag steht der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,20 Prozent im Plus bei 20 247,64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,476 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 20 204,81 Punkte an der Kurstafel, nach 20 206,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 20 204,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 247,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,37 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 739,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der SPI bei 18 123,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 617,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,99 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 276,07 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 12,04 Prozent auf 6,05 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,50 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,69 Prozent auf 0,63 EUR), ams-OSRAM (+ 5,84 Prozent auf 19,58 CHF) und EvoNext (+ 3,45 Prozent auf 2,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Private Equity (-5,25 Prozent auf 61,40 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF), Schlatter Industries (-3,68 Prozent auf 18,30 CHF), BioVersys (-3,33 Prozent auf 26,10 CHF) und lastminutecom (-3,08 Prozent auf 12,60 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 707 794 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 289,615 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at