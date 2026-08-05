Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|SPI-Performance
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05.08.2026 09:29:14
Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge
Am Mittwoch geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,64 Prozent auf 20 469,53 Punkte aufwärts. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,498 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,604 Prozent höher bei 20 462,34 Punkten, nach 20 339,58 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 20 462,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20 469,53 Punkten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 20 326,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, betrug der SPI-Kurs 18 478,60 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16 531,70 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12,21 Prozent zu Buche. Bei 20 491,23 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Sensirion (+ 10,40 Prozent auf 84,90 CHF), Sandoz (+ 7,35 Prozent auf 68,98 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,92 Prozent auf 6,80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,36 Prozent auf 0,23 CHF) und Zehnder A (+ 3,67 Prozent auf 73,50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,18 Prozent auf 50,40 CHF), BACHEM (-3,82 Prozent auf 71,85 CHF), Adval Tech (-3,64 Prozent auf 42,40 CHF) und lastminutecom (-3,33 Prozent auf 13,05 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 240 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 307,122 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|42,20
|0,00%
|ASMALLWORLD AG
|0,51
|-0,97%
|BACHEM HOLDING AG
|78,85
|1,87%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|7,60
|5,26%
|Curatis AG
|20,00
|-1,48%
|EvoNext Holdings AG
|2,26
|0,00%
|lastminute.com N.V.
|12,80
|0,00%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|MindMaze Therapeutics
|0,25
|-6,62%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|397,20
|0,71%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|Sensirion Holding AG
|83,60
|0,12%
|UBS
|46,42
|1,53%
|Zehnder AG (A)
|75,50
|-0,66%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|53,20
|-1,85%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 509,58
|0,31%
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