Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain

Der SPI verbuchte im SIX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 20 069,67 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,474 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,247 Prozent auf 19 981,31 Punkte an der Kurstafel, nach 19 932,10 Punkten am Vortag.

Bei 20 105,06 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 980,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,124 Prozent zu. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, einen Stand von 19 912,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 597,51 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 16 825,84 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 10,02 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Leonteq (+ 6,37 Prozent auf 16,70 CHF), Schweiter Technologies (+ 5,11 Prozent auf 319,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,67 Prozent auf 0,16 CHF), Medmix (+ 3,67 Prozent auf 8,19 CHF) und ALSO (+ 3,15 Prozent auf 190,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Gurit (-11,53 Prozent auf 30,70 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-7,69 Prozent auf 63,60 CHF), Calida (-7,31 Prozent auf 16,24 CHF), SFS (-6,72 Prozent auf 130,40 CHF) und Schlatter Industries (-5,91 Prozent auf 17,50 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 501 441 Aktien gehandelt. Mit 289,160 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at