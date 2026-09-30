Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Aktuell geht es für den SPI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,62 Prozent auf 19 843,34 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,428 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,500 Prozent auf 19 820,30 Punkte an der Kurstafel, nach 19 721,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 844,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 820,30 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,239 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, notierte der SPI bei 20 270,57 Punkten. Der SPI stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 20 015,46 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der SPI mit 16 748,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 7,04 Prozent auf 0,76 CHF), Curatis (+ 2,50 Prozent auf 18,45 CHF), Holcim (+ 2,37 Prozent auf 69,88 CHF), Straumann (+ 2,13 Prozent auf 94,12 CHF) und Montana Aerospace (+ 1,94 Prozent auf 23,70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-6,54 Prozent auf 1,00 CHF), Feintool International (-4,96 Prozent auf 11,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,92 Prozent auf 49,00 CHF), Kudelski (-3,85 Prozent auf 1,25 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2,61 Prozent auf 224,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 134 553 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,701 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at