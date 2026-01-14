Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
14.01.2026 13:19:38
Starker Zinsüberschuss und Aktienhandel beschert Bank of America mehr Gewinn
CHARLOTTE (dpa-AFX) - Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben. Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilscheine der Bank legten im vorbörslichen US-Handel zu.
Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum./lew/err/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of America Corp.
|
14.01.26
|S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
14.01.26
|Starker Zinsüberschuss und Aktienhandel beschert Bank of America mehr Gewinn (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.01.26