Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 13:19:38

Starker Zinsüberschuss und Aktienhandel beschert Bank of America mehr Gewinn

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben. Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilscheine der Bank legten im vorbörslichen US-Handel zu.

Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum./lew/err/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bank of America Corp.

mehr Nachrichten