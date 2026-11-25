|US-Konjunktur überrascht
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25.11.2026 14:43:00
Starkes drittes Quartal: Revision zeigt, dass die US-Wirtschaft den Prognosen klar davonzieht
Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem BIP-Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus von 3,4 Prozent gemeldet hatte. Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft um 2,2 Prozent gewachsen.
Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 2,1 (vorläufig: 2,1) Prozent.
Der BIP-Deflator betrug 1,9 (vorläufig: 2,3) Prozent. Volkswirte hatten ein Plus von 2,3 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.
DJG/DJN/apo/hab
Dow Jones Newswires
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