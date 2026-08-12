JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
12.08.2026 08:06:38
Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird etwas optimistischer für das Jahr
JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern JENOPTIK profitiert weiterhin vom KI-Boom und hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Das Management um den neuen Vorstandschef Dominic Dorfner ist für das Jahr nun etwas optimistischer. Grund sei die positive Entwicklung vor allem im Halbleiterbereich, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. So werden Umsatz und operative Marge nun jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Spannen gesehen.
Der Zulieferer von ASML, einem der weltweit wichtigsten Chipindustrieausrüster, zog im zweiten Quartal mit 366,6 Millionen Euro gut ein Drittel mehr Aufträge an Land als vor einem Jahr, wie es weiter hieß. Der Umsatz kletterte zwar moderat um 3 Prozent auf 262 Millionen Euro, doch zugleich erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 28 Prozent auf 54,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von zuvor 16,7 auf 20,8 Prozent. Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel.
Auf das operative Ergebnis wirkten sich laut Jenoptik neben den Kostensenkungsmaßnahmen des Vorjahres unter anderem auch die stärkere Auslastung im Halbleiterbereich aus.
Nach Steuern wies der Konzern einen Gewinn von 23 Millionen Euro aus, das waren 43 Prozent mehr als im Vorjahr./tav/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
12.08.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.08.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Jenoptik begehrt dank Zielen, Auftragslage und Lumentum (dpa-AFX)
|
12.08.26
|ROUNDUP 2/Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
12.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AG
|07:13
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|07:13
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|07:13
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|41,60
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX ohne große Ausschläge erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen freundlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der deutsche Leitindex dürfte sich seitwärts bewegen. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.