Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Milliarden-Deal voraus
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11.11.2026 06:15:00
Starkes operatives Wachstum: Shelly Group-Aktie vor geplanter Übernahme gesucht
Zuletzt hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von fast 30 Prozent auf 112,8 Millionen Euro gemeldet. Dabei habe sich das Wachstum im dritten Quartal gegenüber den Vorquartalen beschleunigt. Die Prognosen für 2026 bestätigte das Unternehmen. Der Umsatz soll dabei bei 195 bis 205 Millionen Euro landen und das Ebit bei 47 bis 52 Millionen Euro. Wie in den Vorjahren werde das vierte Quartal vom saisonal starken DIY-Geschäft, Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft geprägt sein.
Das im SDAX notierte Unternehmen hatte Ende September mit dem französischen Technologiekonzern Schneider Electric eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet. Schneider bietet 70 Euro je Aktie, entsprechend einer Bewertung von rund 1,2 Milliarden Euro. Unterstützt wird das Geschäft auch von den Shelly-Gründern.
Im Erfolgsfall rechnen beide Unternehmen mit einem Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2027. Dann will Schneider Electric auch die verbliebenen Aktionäre herauskaufen und Shelly von der Börse nehmen. Die Papiere sind neben Frankfurt auch noch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gelistet.
/jha/bek
SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX)
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Analysen zu Schneider Electric S.A.
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|245,95
|1,86%
|Shelly
|64,20
|0,31%