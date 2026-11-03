Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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03.11.2026 08:09:38
Starkes Pharmageschäft stimmt Bayer optimistischer für 2026
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit noch recht neuen Medikamenten in der Pharmasparte stimmen Bayer optimistischer für das laufende Jahr. Der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson rechnet nun währungsbereinigt mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro, was am unteren und oberen Rand der Spanne jeweils 200 Millionen Euro mehr sind als zuvor. Inklusive Wechselkurseffekten stehen 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro im Plan nach bisher 9,4 bis 9,9 Milliarden. Analysten rechnen aktuell mit 9,7 Milliarden Euro operativem Ergebnis im laufenden Jahr. Zudem erwartet Bayer nun einen Abfluss freier Finanzmittel (Free Cashflow) von 1,5 bis 0,5 Milliarden Euro, statt bisher 2,5 bis 1,5 Milliarden, wie der Konzern mitteilte.
Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der bereinigte operative Gewinn um knapp 7 Prozent auf knapp 1,62 Milliarden Euro. Treiber war dabei die Pharmasparte, die den Gewinn im Tagesgeschäft um fast ein Viertel auf 1,29 Milliarden Euro steigert. Rückenwind lieferte dabei ein starkes Wachstum der Medikamente Nubeqa gegen Prostatakrebs und Kerendia zum Schutz von Nieren und Herz eingesetzt wird./mis/stk
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