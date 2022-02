Starkes Produktionsplus im Jänner - Deutlich über Vor-Corona-Niveau

Die Umsätze in Industrie und Bau haben im Jänner in Österreich kräftig zugelegt. Laut Konjunktur-Frühschätzung der Statistik Austria stiegen sie im produzierenden Bereich binnen Jahresfrist um 40,2 Prozent und um 26,1 Prozent gegenüber dem Vorkrisenniveau im Jänner 2019. Die Konjunkturlokomotiven Industrie und Bau seien im Jänner "weiterhin kräftig in Fahrt gewesen", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag dazu.

Die positive Entwicklung der Umsätze zeigte sich laut Frühschätzung für Jänner sowohl für die Industrie (plus 42,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) als auch für den Baubereich (plus 15,3 Prozent). Das Arbeitsvolumen wuchs im Jahresabstand in der Industrie um 4,3 Prozent und im Baubereich um 4,7 Prozent. Beim Beschäftigungsindex gab es im Industriebereich einen leichten Zuwachs um 2,3 Prozent und im Baubereich einen etwas kräftigeren Anstieg von 2,7 Prozent.

