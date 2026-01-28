IBM Aktie

Zahlen im Blick 28.01.2026 23:00:00

Starkes Quartal: IBM wächst über Markterwartungen - Aktie deutlich höher

Starkes Quartal: IBM wächst über Markterwartungen - Aktie deutlich höher

IBM hat am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA seine Zahlen für das abgelaufene vierte Geschäftsquartal und das Gesamtjahr 2025 präsentiert.

Beim IT-Unternehmen IBM hat das Wachstum im vierten Quartal noch mal beschleunigt und die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz legte bereinigt um die positiven Effekte des schwachen Dollar um neun Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar (16,7 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Mittwoch nachbörslich in Armonk mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um 17 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar an. Im Geschäft mit Software und für IT-Infrastruktur wie Servern verzeichnete der Konzern im vierten Quartal zweistellige Wachstumsraten.

2025 zog der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent beziehungsweise währungsbereinigt um sechs Prozent auf 67,5 Milliarden Dollar an. Im laufenden Jahr rechnet IBM mit einem währungsbereinigten Wachstum von mindestens fünf Prozent. IBM schnitt 2025 besser ab als Experten prognostiziert hatten - und auch die Prognose liegt über der durchschnittlichen Erwartung der Analysten.

Im nachbörslichen NYSE-Handel reagiert die IBM-Aktie zeitweise mit einem Plus von 7,90 Prozent auf 317m40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at und dpa-AFX

