Starkes Schaden- und Unfallgeschäft: Generali mit Gewinnspung - Generali-Aktie kaum verändert

Der operative Gewinn zog um 22 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Donnerstag in Triest mitteilte.

Die Prämien-Einnahmen legten um etwas mehr als ein Prozent auf 22,2 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente der Versicherer 1,2 Milliarden Euro und damit deutlich mehr als im Vorjahr, als der Gewinn lediglich knapp eine halbe Milliarde Euro betragen hatte. Assicurazioni Generali ist auch in Deutschland stark vertreten und konkurriert unter anderem mit der Allianz und Talanx.

Die Generali-Aktie verliert im Mailänder Handel zeitweise 0,06 Prozent auf 17,865 Euro.

TRIEST (dpa-AFX)