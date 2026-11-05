Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Ziele bekräftigt
|
05.11.2026 11:18:00
Starkes Wachstum, bestätigte Prognose: Nemetschek-Aktie nach Zahlen dennoch im Minus
Im Quartal stieg Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent (währungsbereinigt 26 Prozent) auf 371,1 Millionen Euro. Organisch ohne HCSS lag das Wachstum bei 13,7 Prozent.
Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 22 Prozent auf 115,9 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge betrug 31,2 Prozent (3Q 2025: 32,5 Prozent; organisch: 34,8 Prozent).
Jedoch sank der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn aufgrund akquisitionsbedingter Effekte und höherer Abschreibungen um 16 Prozent auf 46,6 Millionen Euro beziehungsweise auf 0,40 Euro je Aktie. Hingegen legte der bereinigte Gewinn je Aktie um 20 Prozent auf 0,66 Euro zu.
Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) kletterten im dritten Quartal um 36 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, überproportional stiegen die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit plus 52 Prozent.
Im Gesamtjahr erwartet Nemetschek weiterhin währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent bei einer EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent. Inklusive HCSS, seit 1. Juli konsolidiert, rechnet der Konzern mit einem zusätzlichen währungsbereinigten Umsatzbeitrag von rund 600 Basispunkten sowie einer akquisitionsbedingten Minderung der EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte, ausgehend vom Mittelwert der organischen Zielspanne 32 bis 33 Prozent.
Die HCSS-Integration verlaufe "planmäßig", teilte Nemetschek mit. Der Konzern habe die KI-Innovationen beschleunigt und seine internationale Präsenz ausgebaut.Via XETRA fällt die Nemetschek-Aktie zeitweise um 5,15 Prozent auf 71,80 Euro.
DJG/uxd/cbr
Dow Jones Newswires
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
17:58
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
17:58
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SE
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|64,85
|-4,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.