Nemetschek Aktie

Nemetschek ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ziele bekräftigt 05.11.2026 11:18:00

Starkes Wachstum, bestätigte Prognose: Nemetschek-Aktie nach Zahlen dennoch im Minus

Starkes Wachstum, bestätigte Prognose: Nemetschek-Aktie nach Zahlen dennoch im Minus

Nemetschek hat im dritten Quartal 2026 dank der Erstkonsolidierung des US-Softwareunternehmens HCSS sowie eines starken organischen Geschäfts zweistelliges Umsatz- und EBITDA-Wachstum erzielt.

Die Ziele für das Gesamtjahr bekräftigte das IT-Unternehmen, das im MDAX und TecDAX notiert ist.

Im Quartal stieg Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent (währungsbereinigt 26 Prozent) auf 371,1 Millionen Euro. Organisch ohne HCSS lag das Wachstum bei 13,7 Prozent.

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 22 Prozent auf 115,9 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge betrug 31,2 Prozent (3Q 2025: 32,5 Prozent; organisch: 34,8 Prozent).

Jedoch sank der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn aufgrund akquisitionsbedingter Effekte und höherer Abschreibungen um 16 Prozent auf 46,6 Millionen Euro beziehungsweise auf 0,40 Euro je Aktie. Hingegen legte der bereinigte Gewinn je Aktie um 20 Prozent auf 0,66 Euro zu.

Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) kletterten im dritten Quartal um 36 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, überproportional stiegen die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit plus 52 Prozent.

Im Gesamtjahr erwartet Nemetschek weiterhin währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent bei einer EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent. Inklusive HCSS, seit 1. Juli konsolidiert, rechnet der Konzern mit einem zusätzlichen währungsbereinigten Umsatzbeitrag von rund 600 Basispunkten sowie einer akquisitionsbedingten Minderung der EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte, ausgehend vom Mittelwert der organischen Zielspanne 32 bis 33 Prozent.

Die HCSS-Integration verlaufe "planmäßig", teilte Nemetschek mit. Der Konzern habe die KI-Innovationen beschleunigt und seine internationale Präsenz ausgebaut.

Via XETRA fällt die Nemetschek-Aktie zeitweise um 5,15 Prozent auf 71,80 Euro.

DJG/uxd/cbr

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

mehr Analysen
12:56 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Nemetschek Halten DZ BANK
05.11.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:39 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen