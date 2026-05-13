RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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13.05.2026 07:04:41
Starkes Windgeschäft schiebt RWE im ersten Quartal an - Ziele bestätigt
ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE ist wie erwartet mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Dem Dax-Konzern (DAX) halfen neben einem Einmaleffekt aus einer Entschädigungszahlung des niederländischen Staates vor allem gegenüber dem Vorjahr verbesserte Windverhältnisse in Europa. Zudem wurden in den vergangenen Monaten weitere Windkraftanlagen, Solarparks und Batteriespeicher in Betrieb genommen.
Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg in den ersten drei Monaten des Jahres verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um rund ein Viertel auf über 1,6 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Mittwoch in Essen mit. Dies entsprach den Erwartungen der Analysten. Die Jahresziele bestätigte das Management. Finanzchef Michael Müller wies in der Mitteilung darauf hin, dass nach dem ersten Quartal bereits ein Drittel des Gewinns je Aktie erreicht sei./lew/jha/
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