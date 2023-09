Stärkster Rückgang der Importpreise in Deutschland seit November 1986

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Importpreise in Deutschland haben im August den stärksten Rückgang seit Jahrzehnten verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fielen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 Prozent. Das war der stärkste Rückgang der Importpreise gegenüber einem Vorjahresmonat seit November 1986. Ausschlaggebend für den aktuellen Rückgang ist wie schon in den Vormonaten vor allem ein Basiseffekt durch die hohen Preissteigerungen im Vorjahr aufgrund des Kriegs in der Ukraine, wie die Statistiker erklärten.

Gegenüber dem Vormonat Juli stiegen die Importpreise im August um 0,4 Prozent, nachdem sie seit September 2022 im Vormonatsvergleich durchgängig gesunken waren.

Energieeinfuhren waren im August um 54,0 Prozent billiger als im Vorjahr, aber 4,1 Prozent teurer als im Vormonat. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im August um 3,4 Prozent niedriger als im Vorjahr. Gegenüber Juli fielen sie um 0,3 Prozent.

Auch die Exportpreise sind im August im Vorjahresvergleich mit 5,1 Prozent deutlich gesunken. Im Vormonatsvergleich wurden Exporte 0,1 Prozent teurer.

September 29, 2023 02:14 ET (06:14 GMT)