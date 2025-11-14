Starlineps Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Starlineps Enterprises hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 368,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 244,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at